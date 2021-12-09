Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım

Aselsan'la ilgili medyada çıkan satılacak iddiaları ve bunun üzerinden ortaya konan tepkilere CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında değinen Mete Yarar Aselsan'ı savunmaya kalkanların bugüne kadar kurumu hafife almaktan başka birşey yapmadığını söyledi.

"Aselsan bu ülkenin cevheri diyorsunuz" diye seslenen Mete Yarar "Keşke bugüne kadar bir kez övgü yapsaydınız.Bugün ASELSAN, S400'ün yerini alacak HİSAR'ları yapıyorlar. Bir kez çıkıp da açıklama yapmazsınız. Siyasetçilerden bahsetmiyorum. Ekrana çıkıp Aselsan üzerinden hassasiyet gösterenler her gün de bu kurumlarla dalga geçiyorlar. O tesislerle de dalga geçiyorlar" dedi. "Bunlar aslında çok da önemli değil, bunlar bunları yapmıyor" diyen adamlar "Aselsan elden gidiyor" diye servise kalktılar." dedi.

Mete Yarar daha sonra "Yanarım yanarım da ben buna yanarım" dedi ve gelinen süreci anlattı.