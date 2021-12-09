  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım
Gündem

Mete Yarar: Yanarım yanarım buna yanarım

Katıldığı canlı yayında konuşan güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Aselsan satılıyor" diye yaygara çıkaranların Aselsan'la ilgili tek bir olumlu söz söylemediğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 00:58:00 - 2021-12-09 01:02:15

Aselsan'la ilgili medyada çıkan satılacak iddiaları ve bunun üzerinden ortaya konan tepkilere CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında değinen Mete Yarar Aselsan'ı savunmaya kalkanların bugüne kadar kurumu hafife almaktan başka birşey yapmadığını söyledi.

"Aselsan bu ülkenin cevheri diyorsunuz" diye seslenen Mete Yarar "Keşke bugüne kadar bir kez övgü yapsaydınız.Bugün ASELSAN, S400'ün yerini alacak HİSAR'ları yapıyorlar. Bir kez çıkıp da açıklama yapmazsınız. Siyasetçilerden bahsetmiyorum. Ekrana çıkıp Aselsan üzerinden hassasiyet gösterenler her gün de bu kurumlarla dalga geçiyorlar. O tesislerle de dalga geçiyorlar" dedi. "Bunlar aslında çok da önemli değil, bunlar bunları yapmıyor" diyen adamlar "Aselsan elden gidiyor" diye servise kalktılar." dedi.

Mete Yarar daha sonra "Yanarım yanarım da ben buna yanarım" dedi ve gelinen süreci anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminleri tutan Haluk Özdil üstüne basa basa söyledi: Uyarıyorum altını...
Ekonomi

Altın tahminleri tutan Haluk Özdil üstüne basa basa söyledi: Uyarıyorum altını...

Gram altınla ilgili tahminleri bir bir tutan ekonomist Haluk Özdil'den yeni açıklamalar geldi.
Tanju Özcan'dan bir ileri bir geri
Siyaset

Tanju Özcan'dan bir ileri bir geri

Skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sarf ettiği sözler sonrası yine yanlış anlaşıldığını ifade eder..
Türkiye ile BAE'nin adımı sonrası komşu şok olacak
Gündem

Türkiye ile BAE'nin adımı sonrası komşu şok olacak

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler güçlenecek. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Mehmet Acet, Atina yönetiminin zo..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay