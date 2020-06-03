Mete Yarar son istihbarat bilgisini paylaştı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gzt'de yayınlanan Güvenli Bölge programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Mete Yarar, Libya ve Suriye meselesine ilişkin konuştu.

İşte Yarar'ın o açıklamaları:

Libya ile Suriye'yi bir turamayız. İki ayrı ülke ama birbirinin içine geçmiş olan iki coğrafya diyebiliriz. Partnerler, savaşanlar, sorunlar aynı olduğunu söyleyebiliriz. Hafter ve ona akıl verenler Wagner'i sahadan çekerek, alana daha fazla SİHA ve uçak sokmaya başladı. İdlib'de yaptıklarını burada da deneyecekler. Kara harekatını başaramayacaklarını biliyorlar. Rusya, Türkiye ile çatışmak yerine kendi alanını sağlayabileceği bir yer koşturuyor. Libya'nın tamamında kalmak gibi bir niyetleri yok. Bizimle beraber çalışırlarsa kendi işlerine gelmeyeceklerini biliyorlar.

"Ermenistan kamp sağladı"

Ermenistan'ın Karabağ'da PKK'ya kamp verdiği ve eğitim sağladığı istihbaratı var. Çünkü Kuzey Irak'ta hareket edemiyorlar.

"ABD öksürse..."

ABD bir şekilde Çin'e çökmeye çalışıyor. 100 trilyon dolar civarında bir tazminat açmayı düşünüyorlar. Dünya başka yere savruluyor ve ABD’nin krize yakalanmış olması dünyayı öksürüğe boğmayacak. ABD öksürürse tüm insanlar ‘zatürre’ olacak.