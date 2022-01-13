Mete Yarar S-400’ler ile ilgili sürpriz gelişmeyi ilk kez duyurdu: Türkiye link sistemi kuruyor

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Rusya'dan tedarik edilen S-400'lerin Türkiye'ye bir katkısı olduğunu söyledi.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında konuşan Mete Yarar, "Link sistemi normalde NATO’ya entegre olduğu için başka silahlar ekleyemiyorsunuz. Ama Türkiye kendi temel projesi ile NATO’dan bağımsız olarak Link sistemi kuruyor. S-400 tek başına bağımsız radarı olan, komutu olan bir sistemidir. Bu sistemi kullanmak için bir data olmak zorunda değil. Yani bunu bağımsız kullanabilirsiniz. Kendi radarı, ateşleme sistemi var. S-400’ün Türk hava sistemine katkısı olmadığını söylemek doğru değil. Caydırıcılığı vardır. S-400 ile kara değil, havadaki hedefi vurabilirsiniz. S-400'ler ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Ama bu görevini yapmayacağı anlamına gelmez" dedi.