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Gündem Mete Yarar duyurmuştu... Rusya Hain saldırı bunlarla yapmış!
Gündem

Mete Yarar duyurmuştu... Rusya Hain saldırı bunlarla yapmış!

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Cerablus şehirlerini vuran balistik füzelerin, Rusya üretimi OTR-21 Toçka olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 3 sivilin öldüğü 28 sivilin de yaralandığı saldırıyı, Rusya'nın yaptığını söylemişti.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 07:07:00 -
Mete Yarar duyurmuştu... Rusya Hain saldırı bunlarla yapmış!

Türkiye sınırında ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan El Bab ve Cerablus şehirleri, geçtiğimiz günlerde balistik füzelerin hedefi oldu. Balistik füzelerle gerçekleştirilen saldılar esnasında, 3 sivil öldü ve 28 sivil ise yaralandı. Balistik füzelerin, petrol tesislerini hedef aldığı ve balistik füzelerin patlaması sonucu birçok tankerin ise infilak ettiği açıklandı.

"9M79M" ile vuruldu

Suriye'nin kuzeyini hedef alan balistik füzelerin cinsi ise belirlendi. Edinilen bilgiye göre; söz konusu füzeler, Rusya tarafından üretilen OTR-21 Toçka (NATO Rapor Adı: SS-21 Scarab) Taktik Balistik Füze Sistemi tarafından kullanılan "9M79M" füzeleri. Taktik Balistik Füze (TBM) sınıfında yer alan 9M79M Füzesi, 120 kilometre menzile sahip. 650 milimetre çapındaki füze, 2 hektarlık bir alanda etki gösterebiliyor.

Karabağ savaşında da kullanıldı

OTR-21 Toçka Balistik Füze Sistemi, Suriye Rejimi Ordusu envanterinde de bulunmakta. Söz konusu füzelerin aynısı, Ermenistan tarafından 2'inci Dağlık Karabağ Savaşı esnasında Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini vurmak için de kullanılmıştı. Suriye Rejimi, söz konusu füzeleri aktif olarak kullanmakta.

Mete Yarar: Rusya vurdu

Saldırının yapıldığı gece CNN ekranlarında konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, ''Daha önce aynı yerlere Rusya saldırmıştı. Bölgede bu tür balistik füzelerle saldırı yapan bir güç var. Bu da maalesef ki Rusya. Bu saldırıyı yapacak teknik donanıma sahip olan bir tek ülke var bu bölgede. Bu saldırıyı kesinlikle Rusya düzenlemiştir'' ifadelerini kullanmıştı.

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