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Medya Mete Yarar, çok önemli gelişmeyi duyurdu! Öncülüğünü Aselsan yapıyor
Medya

Mete Yarar, çok önemli gelişmeyi duyurdu! Öncülüğünü Aselsan yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-05-03 14:38:00 -
Mete Yarar, çok önemli gelişmeyi duyurdu! Öncülüğünü Aselsan yapıyor

Mete Yarar, hava savunma, uzaktan komutalı silah sistemleri ve elektrik tahrikli otomatik topların üretimiyle Türk savunma sanayisinin yeni itici gücü olan Aselsan Konya'yı yazdı.

Mete Yarar, hava savunma, uzaktan komutalı silah sistemleri ve elektrik tahrikli otomatik topların üretimiyle Türk savunma sanayisinin yeni itici gücü olan Aselsan Konya'yı yazdı.

Yarar, Hürriyet gazetesindeki köşesinde, "Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin ‘babayiğitler’i savunmanın da hizmetinde. Öncülüğünü Aselsan yapıyor. Konya’nın sanayi altyapısı, 24 girişimci ve Aselsan’ın gücü Aselsan Konya’yı oluşturmuş. Şirket uzaktan komutalı silah sistemleri üretiminde bir merkez durumunda" dedi. 

 

 
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