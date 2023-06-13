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Medya Mete Yarar canlı yayında kılıç çekti! Stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı
Medya

Mete Yarar canlı yayında kılıç çekti! Stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 10:48:00 -
Mete Yarar canlı yayında kılıç çekti! Stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, CNN Türk canlı yayınında 'Yatağan Kılıcı'nı gösterdi.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'ın canlı yayında Yatağan Kılıcı ile anlattıkları dikkat çekti. Yaptıkları programın Yatağan'daki herkesi mutlu ettiğini ifade eden Yarar, "Türkiye'de kılıç deyince akla gelen yer burası ama birçok kişi ilk defa o gün duydu. Damascus çeliği bu işin en zor çeliği. Onlarca çeliğin karışımından binlerce defa dövülerek yapılan bir kılıç" dedi.

İşte Yarar'ın açıklamasından satır başları:

"İsmail Dükel ve Abdulkadir Selvi ile geçtiğimiz gün programdaydık. İkisi de konuşurken şu arkamdaki Yatağan Kılıcıyla ilgili bir konuşma yapmıştık. O program Yatağan'daki herkes çok mutlu etmiş. O gün programda olan herkese Şam çeliğinden dövme ile yapılan bir kılıç gönderdiler. Dükel ve Selvi'ye bu kılıçtan bir tane geliyor.

"Birçok kişi ilk defa duydu"

Beni aradılar o gün ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Türkiye'de kılıç deyince akla gelen yer burası ama birçok kişi ilk defa o gün duydu. Sizlere benimkisinden daha değerlisi geliyor, o kılıçlar elle dövüldü. Damascus çeliği bu işin en zor çeliği. Onlarca çeliğin karışımından binlerce defa dövülerek yapılan bir kılıç. Size gelen kılıçların her ikisi de çok özel kılıçlar."
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