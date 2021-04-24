Mete Yarar bombayı patlattı! SİHA kadar önemli proje geliyor

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar çok önemli açıklamalarda bulundu.

Mete Yarar, çok yakında SİHA kadar önemli bir projenin açıklanacağını belirtti. Türkiye’nin vurucu gücü haricinde savunmada da çok önemli hamleler yaptığını belirten Mete Yarar, ‘Savunma, caydırıcı güç çok önemli. Biz HİSAR-A projesini konuşurken HİSAR-A’nın uzununu yaptık. Sonrasında HİSAR-O artıyı yaptık. ABD ve Rusya bunları yaparken biz bunu nasıl başarıyoruz sorusunun cevabı tamamen insanlarımızda. Yakın zamanda açıklanacak muhtemelen SİHA kadar önemli bir proje var. Ben biliyorum gördüm. Karabağ’da ve Libya’da kullanıldı. Direk oyunu bozan bir proje ayrı bir zeka…’ dedi.

Mete Yarar proje için ‘dünyada olmayan bir proje geliyor’ dedi.