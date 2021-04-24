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Gündem Mete Yarar bombayı patlattı! SİHA kadar önemli proje geliyor
Gündem

Mete Yarar bombayı patlattı! SİHA kadar önemli proje geliyor

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar çok yakında SİHA kadar önemli bir projenin açıklanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 11:09:00 -

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar çok önemli açıklamalarda bulundu.

Mete Yarar, çok yakında SİHA kadar önemli bir projenin açıklanacağını belirtti. Türkiye’nin vurucu gücü haricinde savunmada da çok önemli hamleler yaptığını belirten Mete Yarar, ‘Savunma, caydırıcı güç çok önemli. Biz HİSAR-A projesini konuşurken HİSAR-A’nın uzununu yaptık. Sonrasında HİSAR-O artıyı yaptık. ABD ve Rusya bunları yaparken biz bunu nasıl başarıyoruz sorusunun cevabı tamamen insanlarımızda. Yakın zamanda açıklanacak muhtemelen SİHA kadar önemli bir proje var. Ben biliyorum gördüm. Karabağ’da ve Libya’da kullanıldı. Direk oyunu bozan bir proje ayrı bir zeka…’ dedi.

Mete Yarar proje için ‘dünyada olmayan bir proje geliyor’ dedi.

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Yorumlar

orhan

emeği geçenlerden ALLAH RAZI OLSUN tusaş 300 ncü SECTION 19 barel ünitesinin teslimatını yapıyor bu ünite uçağın basınç verilmiş kısmı ile verilmemiş kısmını birbirinden ayırıyor bunu şunun için yazdım ülkemizde yaşanan bu gibi güzel gelişmeler maalesef bazı medya organlarımız tarafından bilinçli bir şekilde milletimizden gizleniyor acaba bu güzel gelişmelerden kaç kişinin haberi var lafa gelince bahse konulu medya organlarının hepsi ATATÜRK çüdür ama icraata gelince sürekli toplumun moralini bozacak aslı astarı olmayan haberlerle dış güçlere hizmet etmekteler amaçları ülkemizi bölmek
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