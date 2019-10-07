Mete Yarar Beyaz Saray'ın açıklamasını değerlendirdi!

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, ABD'den gelen Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklamayı CNN TÜRK yayınında değerlendirdi.

"Türkiye'nin istediği bir durumdu"

Mete Yarar, "Beyaz Saray'ın açıklaması bu anlamda en yüksek perdeden bir açıklama. Endişe edilen konulardan bir tanesi şuydu. ABD askeri ile Türk askerinin karşı karşıya gelmesi. Açıklamanın içeriğinden anlıyoruz ki, ABD güvenli bölge konusunda destek vermeyecek. Ama bunu engelleyecek bir durum içerisinde olmayacak. Bu da Türkiye'nin istediği bir durumdu. tek taraflı yapmak istiyordu. Türkiye'nin istekleri bu açıklama ile birlikte yapılmış gibi gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.