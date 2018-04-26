Mete Kalkavan'ın kariyeri bitebilir!

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'nin rövanşında oynanan 0-0 devam ederken 57. dakikasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını, maçın 57. dakikadan itibaren 3 Mayıs'ta seyircisiz olarak devam etmesi yönünde verdi.

'RAPORLAR FARKLI'

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu kararı sonrası hakem Mete kalkavan’ın kaleme aldığı rapor da tartışma konusu oldu. Kalkavan, federasyona yolladığı raporda müsabakayı kendisinin tatil ettiğini bildirmişti. Ancak temsilci raporunda olayların Kalkavan'ın anlattığı tam da gibi olmadığı ortaya çıkmıştı. TFF de yaptığı yönetim kurulu toplantısında maçın kaldığı dakikadan seyircisiz şekilde oynanmasına karar verdi.

'KARA LİSTEYE ALINABİLİR'

Bu gelişmeler üzerine Kalkavan’ın hakemlik yaşantısının da tehlikeye girdiği öne sürüldü. Olaylar sırasında süreci iyi yürütemediği gerekçesiyle Kalkavan’ın kara listeye alınabileceği bildirildi.