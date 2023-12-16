Mete Kalkavan sorusu soruldu: Süper Lig hakemlerinden! Tüm Türkiye'yi etkiledi, damga vurdu

Yaşanan Halil Umut Meler’e yumruk atılması olayından sonra Süper Lig hakemleri, TFF Başkanı ile bir araya gelip iki kritik soru yöneltirken sorulardan birinin Trabzonspor ile bağlantılı olması dikkat çekti.

Süper Lig’de Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı bitiş düdüğü ile Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın müsabaka hakemi Halil Umur Meler’e yumruk atması sonrasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan süreçte Süper lig hakemleri ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir araya gelerek toplantı yaptılar.

Hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye iki kritik soru yöneltti. Bu sorulardan birinin, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kritik hatalara imza atan VAR Hakemi Mete Kalkavan’ın hakemliği bırakacağı ile ilgili olması akıllara Trabzonspor’un bu hakem hakkında yaptığı sert açıklamayı getirdi.

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