Mete Kakavan dün o takımın formasıyla maça gitti! Taraftarlar ayağa kalktı

Tecrübeli futbol hakemi Mete Kalkavan, Anadolu Efes formasıyla Galatasaray NEF maçına gitti. Kalkavan'ın oğlunun üzerindeki Samsunspor forması dikkat çekti. Bu duruma sosyal medyadan Galatasaray taraftarı büyük tepki gösterdi.

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes ile Galatasaray NEF karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi birçok tanıdık yüz takip etti. Salonda bulunanlar arasında başarılı futbol hakemi Mete Kalkavan da yer aldı.

Efes formasıyla takip etti

Anadolu Efes'in 77-68 kazandığı mücadelede hakem Mete Kalkavan, Efes formasıyla yerini aldı. Kalkavan'ın oğlunun üzerinde ise Samsunspor forması olması dikkat çekti. Ünlü hakem ve oğlu, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

Galatasaray taraftarı tepki gösterdi!

Galatasaray taraftarı bu duruma sosyal medya hesaplarından büyük tepki gösterdi. Bir çok taraftar Kalkavan aleyhine mesajlar paylaştı.

Tepki gösterenler sadece Galatasaray taraftarı olmadı. Birçok futbolsever bu yapılan olayın hiçbir izahının olmadığını ve Mete Kalkavan'ın hakemlik lisansının iptal edilmesini istiyor.