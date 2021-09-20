Mete Han’dan Erdoğan’a! Gururlandıran zaman tüneli

YENİ AKİT / ANKARA

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 21-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında SSB standına kurulan zaman tüneli, Türk savunma sanayiine ilişkin gelişmeleri MÖ 3. yüzyıldan günümüze bir zaman çizelgesi hâlinde sunuyor.

Zaman tüneli; “Silahlar, Harp Araçları ve Platformlar”, “Sanayi Tesisleri”, “1985-2004 Dönemi”, “2004-2014 Dönemi”, “2014 ve Sonrası: İleri Teknolojiler Dönemi”, “Gelecek Projeler” ve “Tophane’den SSB’ye Savunma Sanayiinin Yönetimi” bölümlerinden oluşuyor. Her bölümde zengin görsel içerik eşliğinde Türk savunma sanayii tarihine dair bilgiler aktarılıyor. Zaman Tüneli M.Ö. 3 yüzyılda 10’luk ordu sistemini geliştiren Mete Han’la başlayıp, Akıncı TİHA’ya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan görseliyle bitiyor.

Türklerin tarih boyunca savunma sanayii alanındaki başarılarını, girişimlerini ve bu alana yaptıkları katkıyı ortaya koyan zaman tüneli, “savunma okuryazarlığı”nın artırılmasını hedefliyor. Ayrıca, son dönemde savunma sanayiinde “teknolojik derinlik” ve “küresel etkinlik” temelli yeni vizyon kapsamında yapılan atılımların tanıtılmasına ve bu atılımların altında köklü bir geçmişin ve başarıların yattığının anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.