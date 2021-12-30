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Siyaset Mete Gündoğan, Temel Karamolloğlu'nun Fatih Erbakan sözlerini duyunca şaşkına döndü: Hayret yani!
Siyaset

Mete Gündoğan, Temel Karamolloğlu'nun Fatih Erbakan sözlerini duyunca şaşkına döndü: Hayret yani!

Saadet Partisi Kurucu Üyesi, Akademisyen ve Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın bir ihanet içerisinde bulunmadığını ve Temel Karamollaoğlu'nun sözlerini hayretle karşıladığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 18:23:00 -
Mete Gündoğan, Temel Karamolloğlu'nun Fatih Erbakan sözlerini duyunca şaşkına döndü: Hayret yani!

Saadet Partisi Kurucu Üyesi, Akademisyen ve Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, TVNet'de ekranlara gelen Sert Sorular programına katıldı.

Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, kendisine yöneltilen 'Fatih Erbakan'ın Milli Görüşe ihanet ettiğini söylüyor Temel Karamollaoğlu, katılıyor musunuz, sizce ihanet ediyor mu?' sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

Gündoğan cevabında, "Ben Temel Bey’den öyle bir şey duymadım. Hayret yani. Hangi kontekste söyledi bilemiyorum. İhanetin niteliği ne? Onu öğrenmek lazım. Konuştuğumuz şahıs Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın oğludur. O bunu, şu bunu dedi filan bir sonuca varamayız. Milli Görüş fikirlerine Türkiye’nin ihtiyacı vardır. Fatih Bey bir irade ifade ediyor. Bu kadar kırıcı olmak Milli Görüş ahlakına uymaz. Şöyle düzelteyim. Bu benim ahlakıma uymaz" ifadelerini kulllandı.

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Yorumlar

Kml

Kendileri din düşmanları vatan millet düşmanları ile yanak yanağa dudak dudağa aynı yatağa girmeleri ihanet olarak görmüyor ya pes yani.  
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