Mete Gündoğan, Temel Karamolloğlu'nun Fatih Erbakan sözlerini duyunca şaşkına döndü: Hayret yani!

Saadet Partisi Kurucu Üyesi, Akademisyen ve Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, TVNet'de ekranlara gelen Sert Sorular programına katıldı.

Ekonomist Prof. Dr. Mete Gündoğan, kendisine yöneltilen 'Fatih Erbakan'ın Milli Görüşe ihanet ettiğini söylüyor Temel Karamollaoğlu, katılıyor musunuz, sizce ihanet ediyor mu?' sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

Gündoğan cevabında, "Ben Temel Bey’den öyle bir şey duymadım. Hayret yani. Hangi kontekste söyledi bilemiyorum. İhanetin niteliği ne? Onu öğrenmek lazım. Konuştuğumuz şahıs Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın oğludur. O bunu, şu bunu dedi filan bir sonuca varamayız. Milli Görüş fikirlerine Türkiye’nin ihtiyacı vardır. Fatih Bey bir irade ifade ediyor. Bu kadar kırıcı olmak Milli Görüş ahlakına uymaz. Şöyle düzelteyim. Bu benim ahlakıma uymaz" ifadelerini kulllandı.