Mete Gazoz şampiyon oldu | Mete Gazoz kimdir başarıları
Mete Gazoz hayatı | Milli okçu Mete Gazoz, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda İtalyan rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Peki, Mete Gazoz kaç yaşında? Mete Gazoz başarıları neler?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.
Mete Gazoz kimdir başarıları
Mete Gazoz 8 Haziran 1999'da dünyaya geldi. Milli okçu kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor kulübü bünyesinde sürdürüyor.
Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi. Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı.17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu. Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.