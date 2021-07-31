Mete Gazoz altın madalyanın sahibi oldu
İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenen Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat tarihimizin ilk Şampiyon okçusu oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli okçumuz Mete Gazoz, galibiyetlerle yoluna devam ediyor.
Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels'i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack'ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.
Son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’ü 7-1 mağlup eden Gazoz, çeyrek finale adını yazdırmıştı.
Gazoz çeyrek finalde ABD’li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi. ABD’li rakibini 7-3 mağlup eden milli okçumuz adını yarı finale yazdırdı.
Gazoz, yarı finalde Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı yenerek finale yükseldi.
Finalde, İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenerek Olimpiyat tarihimizin ilk Şampiyon okçusu oldu.
Maçın ardından konuşan Gazoz, “Çok mutluyum. Tokyo'da altın alacağım demiştim, söz vermiştim. Onu tuttum. Süper.” ifadelerini kullandı.