Metaverse nedir? Metaverse arsa nasıl alınır arsa nasıl satılır?

Metaverse istanbul arsa nereden alınır? Bitcoin ve NFT dersen şimdi de Metaverse çılgınlığı başladı. ABD'li milyarder girişimci Elon Musk’ın geçen haftalardaki metaverse çıkışına rağmen sanal evren kitleler arasında yayılmaya devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce Türkiye’de 20 binden fazla metaverse arsasının satıldığı belirlenmişti. Ali Babacan’ın liderliğindeki Deva Partisi metaverse üzerinden arsa satın alan ilk siyasi parti olmuştu. Marketing Türkiye'nin aktardığına göre, şimdi de bu arsaların Sahibinden internet sitesi üzerinden satışa çıkartıldığı ortaya çıktı. Microsoft’un kurucusu Bill Gates, son dönemde popülaritesi hızla artan Metaverse ile ilgili konuştu. Gates, 2021 yılını 'en sıra dışı ve zor yıl' olarak tanımlarken, 2022 ve sonrası için iyimser tahminlerde bulundu.

Metaverse nedir?

“Meta-evren”in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya.

Metaverse İstanbul arsa fiyatları ne kadar?

Metaverse İstanbul'da arsa satışları nerede? Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılmakta. İstiklal caddesi ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyata satılıyor. İstanbul Nişantaşı'nda boş olan yerler 8 OVR (yaklaşık 250 TL) fiyata alıcı buluyor.

İstanbul Boğazı yakınlarındaki parseller 8 OVR (250 TL) fiyata satılıyor. İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.

Metaverse arsa nasıl alınır?

Popüler metaverse platformu OVR'de Türkiye'den 20 binden fazla parsel satılırken, İstanbul'da ise başta boğaz hattı olmak üzere 11 binden fazla parsel kullanıcılar tarafından satın alındı. İstanbul'a olan ilgi vatandaşları metaverse yatırımlarının nasıl yapıldığını araştırmaya itmiş durumda.

Metaverse yatırımı için öncelikle buna uygun bir cüzdanınızın olması gerekiyor. Kripto para yatırımcıları Metaverse yatırımlarının nasıl yapılacağı konusuna az çok hakimdir. Kripto para yatırımına benzer adımlar Metaverse yatırımları için de geçerli. Sanal arsa satışı gerçekleştiren platform satışı kendi coini ile gerçekleştirirken, arsalar sanal cüzdana gönderilecek OVR coini ya da platforma sanal cüzdanla bağlanılarak yapılan ödeme ile alınabiliyor.

Metaverse yatırım nasıl yapılır?

Metaverse yatırımı için aşağıdaki adımları atmanız gerekiyor. Ardıondan arsa (arazi) almak istediğiniz şirketi seçin. Şirket üzerinden metaverse coin alın. Arsa araştırmasını iyi yapın (İyi getirisi olacak yersi seçin). Ada ve parsel seçin. Metaverse Coin ile Araziyi Alın

Metaverse arsa satışı nereden alınır?

Metaverse arsa satışı yapılan siteler şunlardır;

Sandbox

Axie Infinity

Decentraland

Ovr

MatrixWorld Land Sale

nextearth. io

Dvision Network

myneighboralice

Blocktopıa

Genesis City

Lunacia