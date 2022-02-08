Meta’nın tehdidine Avrupa’dan cevap

Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, veri paylaşım faaliyetlerini yürütmelerine izin vermemeleri durumunda sosyal medya platformlarını Avrupa ülkelerinden çekmek zorunda kalabileceklerini söylemişti. Zuckerberg’in bu tehdidine Avrupa’lı yetkililerden cevap geldi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yaptıkları açıklamada Avrupa’nın Facebook ve Instagram olmadan da gayet iyi durumda olacağını belirtti.

“Dijital devler, Avrupa kıtasının egemenliğini anlamalı”

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, hacklendikten sonra 4 yıl boyunca Twitter ve Facebook kullanmadan yaşadığını, bu süreç boyunca hayatının muhteşem geçtiğini ifade etti.

Habeck, “Avrupa Birliği o kadar büyük bir iç pazar ki, o kadar çok ekonomik güce sahip ki, birlik içinde hareket edersek böyle bir şeyden korkmayacağız.” dedi.

Le Maire ise "Facebook olmadan hayatın çok güzel olduğunu ve Facebook olmadan çok iyi yaşayacağımızı söyleyebilirim. Dijital devler, Avrupa kıtasının direneceğini ve egemenliğini onaylayacağını anlamalı." ifadelerini kullandı.