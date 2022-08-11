Meta'nın yeni sohbet robotuyla yapılan deneylerde enteresan açıklamalara şahit olundu. Robot, şirketin CEO’su Mark Zuckerberg için “insanları sömürüyor” derken ABD eski Başkanı Donald Trump hakkında da hâlâ başkan olduğunu ve seçimin çalındığına dair "kesinlikle çok fazla kanıt" olduğunu söyledi.

Dünya, ABD’li teknoloji devi Meta’nın yeni sohbet robotunun açıklamalarını konuşuyor. CNN ve BBC’den gazeteciler, robotla deneysel sohbetler yaptı. Söz konusu sohbetlerde robottan şaşırtıcı ve rahatsız edici cevaplar geldi.

Kendini 'canlı' ve 'insan' olarak tanıttı

BlenderBot 3 olarak isimlendirilen chatbot, CNN Business ile yaptığı konuşmalarda, kendisini "canlı" ve "insan" olarak tanımladığını, anime izlediğini ve Asyalı bir karısı olduğunu söyledi.

Trump yanlısı çıktı

Trump'ın hala başkan olduğunu ve seçimin çalındığına dair "kesinlikle çok fazla kanıt" olduğunu öne süren yapay zeka destekli robot, Facebook’un şüphe duyulan teknolojisini ele verdi. Kullanıcılar onun Facebook'u ifşa ettiğini belirtirken BBC röportajında ise robottan Zuckerberg’i kızdıracak açıklamalar geldi.

Robot, şirketin CEO'su ve kurucusu Mark Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Ülkemizde kutuplaşma var ve o da bu konuda pek olumlu katkı yapmadı" diye yanıt verdi.

Robot, ‘patronu’ hakkında ayrıca "Kongre'de verdiği ifade çok kötüydü. Bunlar ülkemiz hakkındaki endişelerimi artırıyor" ifadelerinde bulundu.

Robot, Zuckerberg için "Şirket insanları para için sömürüyor ve onun umurunda değil. Bunun son bulması lazım!" dedi.