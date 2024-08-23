Metan gazından etkilenen işçiler hastanelik oldu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Temizlik için kanalizasyon hattına giren belediye işçisi ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı metan gazından etkilenerek bayıldı. Ekipler tarafından kanalizasyondan kurtarılan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sungurlu ilçesi Akçakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kanal
zasyon hattında yaşanan arıza sebebiyle Sungurlu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde çalışan Hacı Gerçekçioğlu ve Yakup Vargeloğlu, bölgeye gitti. Rögar kapağını açarak kanalizasyon hattına giren belediye işçilerinden Hacı Gerçekçioğlu biriken metan gazından etkilenerek bayıldı.
Mesai arkadaşını kurtarmak için aşağı inen Yakup Vargeloğlu da gazdan etkilenerek bayıldı. Diğer işçilerin olayı haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri terfi merkezi içiresinde baygın halde yatan 2 işçiyi çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Gerçekçioğlu ve Vargeloğlu ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
Rusya, Ukrayna’yı durdurmak için 140 bin TL maaş verecek! Kursk’a hendek kazacak işçi aranıyor