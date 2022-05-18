Metamfetamin nedir? Metamfetamin zararları neler nasıl tedavi edilir?

Metamfetamin, yada diğer adıyla MET bağımlılık yapıcı etkilere sahip yasadışı bir uyuşturucudur. Metamfetamin stimulanlar olarak bilinen bir ilaç grubu içinde yer alır ve beyindeki kimyasalların seviyelerini değiştirerek etki eder.

Metamfetamin ne işe yarar?

Metamfetamin, mutluluk durumunu etkileyen hormonlardan biri olan dopamin salgılanmasını arttırarak etki eder. Metamfetamin stimulanlar olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Beyindeki kimyasalların seviyelerini değiştirerek etki eder.

Metamfetamin nedir?

Toz halde veya tablet formunda bulunabilir. Toz halde burundan çekilerek veya suda çözündürülüp damar yolundan enjeksiyonla uygulanır. Kristal formda genellikle soluk mavi bir renge sahiptir. Taş veya kaya parçaları gibi görünür.

Metamfetamin zararları neler?

Öncelikle bilinmesi gereken en önemli gerçeklerden bir tanesi metamfetaminin eroin ve kokainden çok daha kuvvetli bir bağımlılık etkisine sahip olduğu olmalıdır.

Şiddete eğilimi artırır

Aşırı kilo kaybına sebebiyet verir

Beyin kanaması, kalp krizi, kalp yetmezliği

Uyku bozuklukları

Deride iltihaplanmalar

Mide krampları

Vücutta titreme, ısıda artış

İleri derece diş çürükleri

Halüsinasyon etkileri

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Hayaller görme, gaipten sesler duyma

Ağız kuruluğu, bulantı, göz bebeklerinde büyüme

Bellek kaybı, artan kan basıncı

Saldırganlık, duygu durum bozuklukları gibi sayılabilecek daha pek çok belirti görülmektedir.

Uyuşturucu ile yakalanmak kaç yıl?

Haziran-2014 tarihinde Türk Ceza Kanununda bunlarla ilgili bir değişiklik olmuştur. Son çıkan yasaya göre uyuşturucu madde kullanmak tek başına bir suç olarak tanımlanmış, 2 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası öngörülmüştür.