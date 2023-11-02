Metal fiyatlarına 'zayıf dolar' desteği

Çoğu temel metalin fiyatları, Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesinin ardından zayıflayan doların ve arz kesintilerine ilişkin endişelerin etkisiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 07.50'de %0,6 artışla 8.158,50 dolar/tona yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık vadeli bakır kontratı, %0,4 artışla 67.510 yuan/tona (9.225,45 dolar) çıktı.

Fed dün faiz oranlarını beklendiği gibi sabit tuttu, gelecekte güvercin bir politika izleneceğine dair piyasa güvenini artırdı ve sonrasın ABD Doları'nın düşmesine neden oldu.

Arz kesintilerine ilişkin endişeler de fiyatlara destek verdi.

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Hollanda merkezli Nyrstar, zayıf fiyatlar ve enflasyonun etkisi nedeniyle ABD'nin Tennessee eyaletindeki iki çinko madenini Kasım ayı sonunda geçici olarak kapatmayı planlıyor.

LME'de çinko, önceki seansta bir ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %0,4 artışla 2.510,50 dolar/tona ulaştı ve SHFE'de çinko ise %2,7 artışla 21.535 yuan/ton ile üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

LME'de alüminyum %0,4 artışla 2.245 dolar/tondan, kalay %0,1 artışla 23.920 dolar/tondan, kurşun %0,5 artışla 2.114 dolar/tondan, nikel ise %0,5 düşüşle 17.920 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri kazancını sürdürdü ancak endişeler nedeniyle hızı yavaşladı

Demir cevheri, temel göstergelerden gelen ısrarlı destek sayesinde art arda ikinci seansta yükselişini sürdürdü, ancak tüccarların Çin'deki talebin düşmesi ihtimalinden kaynaklanan aşağı yönlü risk beklentileri nedeniyle ivme yavaşladı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, bir gün önceki %2,51'lik artışın ardından TSİ 05.44'te %0,99 artışla 921 yuan/tona (125,85 dolar) ulaştı.

Singapur Borsası'nda Aralık vadeli demir cevheri, %0,14 artışla 121,65 dolar/tona yükseldi.

Analistlere göre, düşük stoklar, güçlü talebin devam etmesi, spot ve vadeli fiyatlar arasındaki geniş farkın yanı sıra teşvik politikasından kaynaklanan iyileşen duyarlılık, temel çelik üretimi bileşeninin fiyatlarını desteklemeye devam etti.

Ancak kuzey Çin'deki kötüleşen hava koşulları nedeniyle olası üretim kontrolleri beklentileri, talebin zayıflaması riskini ortaya çıkardı.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,37 arttı, sıcak haddelenmiş rulo %0,13 düştü, filmaşin %0,15 düştü ve paslanmaz çelik çok az değişiklik gösterdi.