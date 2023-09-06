Metal fiyatları düşüyor
LME'de temel metaller, güçlü dolar ve küresel ekonomi endişesiyle düştü
Londra'da çoğu sanayi metalinin fiyatları, güçlü doların baskısı ve küresel ekonominin yavaşlaması nedeniyle ortaya çıkan talep endişeleri sonucu düştü.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, %0,5 düşüşle 8.445 dolar/tona gerilerken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim ayı bakır kontratı, %0,3 artışla 69.410 yuan/tona (9.494,95 dolar) çıktı.
Dolar endeksi, Fed Başkanı'nın yorumlarının ardından altı ayın zirvesine yakın bir seviyede sürüyor.
Çin ve Avrupa tarafından son zamanlarda açıklanan veriler yavaşlayan ekonomik faaliyetleri güçlendirdi ve ekonomik durgunluğa ilişkin korkuları körükledi.
LME'de alüminyum yatay seyrederek 2.194 dolar/tondan, kalay %0,2 düşüşle 26.400 dolar/tondan, çinko %0,2 düşüşle 2.468,50 dolar/tondan, kurşun %1,1 düşüşle 2.209 dolar/tondan ve nikel %0,2 düşüşle 21.005 dolar/tondan işlem gördü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO