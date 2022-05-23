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Kadın - Aile Metabolizmayı 8 kat hızlandırıyor! İşte zencefil, karanfil ve tarçınlı karışık bitki çayı tarifi
Kadın - Aile

Metabolizmayı 8 kat hızlandırıyor! İşte zencefil, karanfil ve tarçınlı karışık bitki çayı tarifi

Yağ yakıcı bazı karışımlarla fazla kilolarınızdan daha kolaylıkla arınabilirsiniz. İşte yağ düşmanı karışık bitki çayı tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-05-23 00:30:00 - 2022-05-23 00:36:07
Metabolizmayı 8 kat hızlandırıyor! İşte zencefil, karanfil ve tarçınlı karışık bitki çayı tarifi

Karışık bitki çayı

Bilindiği üzere zencefil, tarçın, limon, karanfil ve biberiyenin yağ yakıcı özelliği bulunuyor. Bu malzemelerle hazırlanan doğal içecek, metabolizmanızı 8 kata kadar hızlandıracak. Ayrıca tüm gece yağ yakımına neden olacak.

Karışık bitki çayı tarifi

2 bardak su
2-3 tane karanfil
1 tarçın çubuğu
Yarım limon
2 yemek kaşığı taze rendelenmiş zencefil
2 kaşık biberiye

2 bardak suyun içerisine biberiyeleri alın. Ardından zencefil, karanfil ve tarçını ilave edip 5 dakika kaynatın. Yatmadan 1-2 saat önce ılıkken içebilirsiniz.

Vücutta yağ yakılmasını sağlayan ve metabolizmayı hızlandıran besinler!

  • Armut
  • Elma.
  • Çiğ Sebzeler

Kereviz, havuç ve domates.

 

 

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