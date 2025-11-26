Metabolizmanızı tehdit ediyor! Fruktozun bilinmeyen etkisi

Masum görünen birçok gıdanın içinde gizlenen fruktoz (meyve şekeri) aslında metabolizmanın en agresif düşmanlarından biri.

Karaciğerde doğrudan yağ üretimini tetikliyor, insülin direncini hızlandırıyor ve hücre düzeyinde erken yaşlanmayı başlatıyor. Özellikle sık ve yüksek miktarda şekerli gıda tüketimi, pankreastan sürekli insülin salgılanmasına yol açarak tip 2 diyabetin kaldırım taşlarını tek tek döşüyor. Ancak kronik bir hastalığa dönüşen bu süreç doğru yönetildiğinde uzun ve sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Sarıyıldız, "Bundan 40–50 yıl önce ölümcül bir hastalık olarak görülen diyabet, bugün doğru yönetildiğinde uzun ve sağlıklı bir yaşamın rehberine dönüşmüş durumda. Çünkü diyabet, bireye disiplinli yaşam alışkanlıkları kazandırarak beslenmeden uykuya, egzersizden stres yönetimine kadar tüm yaşam biçimini yeniden şekillendiriyor" dedi.