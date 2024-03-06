Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve ortaya çıktı! Yüzde 100'e çıkartıyor... Yapımında kullanılan malzemeler
Bardak bardak için: Cilde kolajen yükleyip metabolizma hızını yüzde 100'e çıkartıyor.
Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi İçin Malzemeler
1 bardak süt
1 çay kaşığı türk kahvesi
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı tarçın
Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?
Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz. Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz. İster sıcak ister ılık içebilirsiniz.
Not: karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.
Afiyet olsun.
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