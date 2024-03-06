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Kadın - Aile Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve ortaya çıktı! Yüzde 100'e çıkartıyor... Yapımında kullanılan malzemeler
Kadın - Aile

Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve ortaya çıktı! Yüzde 100'e çıkartıyor... Yapımında kullanılan malzemeler

Yeniakit Publisher
2024-03-06 22:45:00 - 2024-03-06 22:46:48
Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve ortaya çıktı! Yüzde 100'e çıkartıyor... Yapımında kullanılan malzemeler

Bardak bardak için: Cilde kolajen yükleyip metabolizma hızını yüzde 100'e çıkartıyor.

Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak süt
1 çay kaşığı türk kahvesi
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı tarçın

Metebolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz. Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz. İster sıcak ister ılık içebilirsiniz.
Not: karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.

Afiyet olsun.
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