  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve kilolara siper oldu: Cayır cayır yakan atıştırmalık zayıflamak için daha iyi
Kadın - Aile

Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve kilolara siper oldu: Cayır cayır yakan atıştırmalık zayıflamak için daha iyi

Yeniakit Publisher
2024-06-13 21:50:00 - 2024-06-13 21:52:30
Metabolizmanızı deli gibi çalıştıran kahve kilolara siper oldu: Cayır cayır yakan atıştırmalık zayıflamak için daha iyi

Bazen ne kadar diyet yapılırsa yapılsın yağ yakılması mümkün olmaz. Özellikle kilo verirken daha fazla yağ yakmak çok fazla istenir. Kilo vermek için en iyi meyve hangisidir? Bu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde kilo verme yolculuğunda düşük kalorili bir atıştırmalık sunuyoruz...

Metabolizmanızı Deli Gibi Çalıştıran Kahve Tarifi İçin Malzemeler

-1 bardak süt
-1 çay kaşığı türk kahvesi
-Yarım çay kaşığı karabiber
-Yarım çay kaşığı toz zencefil
-Yarım çay kaşığı tarçın

Bütün malzemeleri cezveye koyuyoruz. Kısık ateşte güzelce pişiriyoruz. İster sıcak ister ılık içebilirsiniz.

Not: karabiber acı gelirse bir dahakine tarifte yazanın yarısını koyabilirsiniz. ister sabahki ara öğününüzde ister akşam yemeğinden önceki ara öğününüzde rahatlıkla tüketebilirsiniz. tarçını şeker yerine tatlandırmak için mutlaka koyunuz.

Birçok kişi bilmiyordu! Bağırsakların doğal ilacı: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık
Birçok kişi bilmiyordu! Bağırsakların doğal ilacı: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birçok kişi bilmiyordu! Bağırsakların doğal ilacı: Ne kabızlık bırakıyor ne hazımsızlık

Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!
Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Kadın - Aile

Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!
Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Kadın - Aile

Vücudunuzdaki tüm zehri ayaklarınızdan 30 dakikada çıkartın!

Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: İçindekiler ne, neler olacak? Orta, derin kırışıklıklara son! 24 saatte etki!
Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: İçindekiler ne, neler olacak? Orta, derin kırışıklıklara son! 24 saatte etki!

Kadın - Aile

Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: İçindekiler ne, neler olacak? Orta, derin kırışıklıklara son! 24 saatte etki!

Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor
Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor

Kadın - Aile

Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor

Sağlıklı ve uzun yaşam için 5 gıda resmen açıklandı!
Sağlıklı ve uzun yaşam için 5 gıda resmen açıklandı!

Kadın - Aile

Sağlıklı ve uzun yaşam için 5 gıda resmen açıklandı!

Beyaz saçları yok ediyor! 15 dakikada hazır: İşte mutlaka okunması gerekiyor!
Beyaz saçları yok ediyor! 15 dakikada hazır: İşte mutlaka okunması gerekiyor!

Kadın - Aile

Beyaz saçları yok ediyor! 15 dakikada hazır: İşte mutlaka okunması gerekiyor!

{relation id:1861286 slug:'celik-gibi-kemiklerin-anahtari-her-gun-3-adet-tuketmek-yetiyor-kalsiyum-deposu-kanser-muhafizi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23