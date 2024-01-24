Metabolizma böyle hızlanıyor! Kış aylarında zayıflamak için bunları aklınızdan çıkarmayın

Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nden Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, kış aylarında metabolizmayı hızlandıracak tavsiyelerde bulundu.

Metabolizmanın ne olduğunu ifade eden Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Metabolizma, vücutta yaşamı ve normal işleyişi sağlayan, sürekli devam eden sayısız kimyasal süreci ifade eder. Basitçe söylemek gerekirse; metabolizma, vücudunuzun enerji harcadığı ve kalori yaktığı süreci ifade eder” diye konuştu.

Temel vücut fonksiyonları için sürekli enerji sağlar

Vücudumuz için metabolizmanın önemine değinen Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Vücudumuz dinlenirken bile metabolizmamız asla durmaz. Nefes alış-verişi, kan dolaşımı, sindirim, hücrelerin onarılması, hormonların yönetimi ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi temel vücut fonksiyonları için sürekli olarak enerji sağlar. Vücudunuzun bu işlevleri sürdürebilmesi için minimum sayıda kaloriye ihtiyacı vardır. Yaş, cinsiyet, kas kütlesi ve fiziksel aktivite gibi faktörler metabolizmayı etkilemektedir” şeklinde konuştu.

Proteinden zengin besinler tüketilebilir

Metabolizma hızını artıracak besinlerden bahseden Uzm. Dyt. Köleoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Bazı gıdalar metabolizma hızınızı çok azda olsa artırmaya yardımcı olabilir. Ancak bu gıdaları daha çok tüketmek kilo vereceğinizi garanti etmez. Bu besinler düzenli egzersizle birlikte kilo kaybını teşvik etmek için dengeli bir diyetin tamamlayıcısı olarak görülmelidir.”

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Uzm. Dyt. Köleoğlu, metabolizmayı hızlandıracak besinlerden bazılarını şu şekilde sıraladı:

“Proteinden zengin besinler (et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller),

Yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, fındık),

Acı biber,

Kahve,

Yeşil çay,

Zencefil,

Kakao,

Sirke,

Tarçın.”

Uzm. Dyt. Köleoğlu, bu besinlerin yanında yeterli miktarda su tüketmek, kaliteli bir uyku düzeni ve olabildiğince stresten uzak durmanın da metabolizma için faydalı olacağını belirtti.

Kilo almanızı engelleyecek öneriler

Kışın kilo almamak için neler yapılabileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Kilo almamızdaki en büyük nedenlerden birisi hareketin azalmasıdır. Kış aylarının gelmesiyle daha çok evde olma eğiliminde oluruz. Gece süresindeki artış ile oturma ve uyuma süremiz artar ve fiziksel aktivitemiz azalır. Bu nedenle kendimizi biraz zorlayarak kış aylarında da fiziksel aktivitemizi artırmaya odaklanmalıyız” dedi.

Su sağlığımız için hayati öneme sahiptir

Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Kış aylarında susama hissi azalır ve ısınmak için sıcak içeceklere daha çok yönelim olduğu için su içmeyi ihmal ediyor olabilirsiniz. Fakat metabolizmamızın iyi çalışması ve yağ yakımının hızlanması için vücudumuzun suya ihtiyacı vardır. Mutlaka su tüketiminizi gözden geçirmelisiniz. Su besin maddelerinin hücrelere taşınması, vücuttan atıkların uzaklaştırılması, eklem ve organların korunması, vücut sıcaklığının korunması gibi vücudumuzun birçok fonksiyonunda anahtar rol oynar. İhtiyacınız olan su miktarı, yaşadığınız çevreye ve iklime, fiziksel olarak ne kadar aktif olduğunuza, herhangi bir hastalık, rahatsızlık veya başka bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığınıza bağlı olarak değişiklik göstermektedir” dedi.

Aşırı yeme isteği artabilir

Aşırı yeme isteğinin kış aylarında daha fazla görüldüğünü belirten Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Havaların erken kararması, güneşin yerini yağmur ve karın alması, ayrıca soğukların giderek artması sonucu halsizlik, isteksizlik ve mutsuzluk sonucu aşırı yeme atakları bu aylarda daha fazla gözlemlenir. Kilo almamak için az az ve sık sık yiyerek açlığınızı kontrol altına alabilirsiniz. Kış aylarında evde geçirilen zaman uzayıp, güneşi daha az görünce kendimizi daha mutsuz, yorgun ve depresif hissedebiliyoruz. Hayat şartları zorlaştığında vücudumuz kendini koruma moduna alır ve kortizol adını verdiğimiz stres hormonunu daha fazla salgılar. Bu da iştahımızı kontrol etmeyi zorlaştırır. Stres seviyenizi azaltmaya yardımcı olacak şeyleri daha çok yapmaya özen gösterin ve mutlaka kendinize vakit ayırın” ifadelerini kullandı.

D vitamini eksikliğine dikkat edilmeli

D vitamini eksikliğinin kilo vermeyi zorlaştırdığını söyleyen Uzm. Dyt. Köleoğlu, “D vitamini ve obezite arasındaki ilişki birçok çalışmayla kanıtlanmıştır. Obezite hastalarının çoğunluğunda, vitamin D eksikliği görülmüştür ve D vitamini eksikliği kilo vermede zorluk ile ilişkilendirilmiştir. Aynı zamanda D vitaminin yeterli alımı sizi mevsimsel duygudurum bozukluğundan da uzak tutar. Bu yüzden mutlaka bir hekimle görüşüp sağlık muayenesinden geçmeyi unutmayın” şeklinde konuştu.

Fiziksel aktivitenin önemi

Düzenli fiziksel aktivitenin sağlığımız için yapabileceğimiz en önemli şeylerden birisi olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Köleoğlu, şunları söyledi:

“Fiziksel aktivite ve egzersizin hem anlık hem de uzun vadeli olarak sağlık konusunda yararları olabilir. En önemlisi, düzenli aktivite yaşam kalitenizi artırabilir. Fiziksel olarak aktif olmak beyin sağlığınızı iyileştirebilir, kilo yönetimine yardımcı olabilir, kemikleri ve kasları güçlendirebilir.”

Bitter çikolata tercih edilebilir

Kış akşamlarında tatlı tüketimine de dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayan Uzm. Dyt. Köleoğlu, “Şerbetli tatlılara başvurmak yerine ev yapımı reçel, bal ve tahin gibi sağlıklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Taze ve kuru meyveler doğal şeker içeriğine sahip olduğundan bol miktarda lif ve mikro besin sunarken iştahınızı da tatmin edebilir. Meyve tüketirken yanında protein oranı yüksek olan süt ve süt ürünleri veya yağlı tohumlar (badem, fındık, ceviz) ile kombine edilerek tüketilirse daha dengeli bir kan şekeri elde edebilirsiniz. Aynı zamanda yüzde 70 kakao içeren bitter çikolataları da tercih edilebilirsiniz” dedi.