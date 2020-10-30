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Siyaset Mesut Yılmaz’la ilgili dikkat çeken detay
Siyaset

Mesut Yılmaz’la ilgili dikkat çeken detay

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, hayatını kaybeden Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın ölümünden sonra kendisini toparlayamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:11:00 - 2020-10-30 11:32:50
Mesut Yılmaz’la ilgili dikkat çeken detay

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Yılmaz, hastanede tedavi görüyordu. Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası siyasi isimler ilk sözlerini paylaştı.

"Oğlunun ölümünden sonra toparlayamadı"

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, ''Mesut bey ülkesi için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Kendisine zarar verdi ama ülkesine zarar verecek hiçbir icraatın içine girmedi. Genç yaşta kaybettik. Oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı.'' dedi.

Mesut Yılmaz kimdir nerelidir? Mesut Yılmaz neden öldü?
Mesut Yılmaz kimdir nerelidir? Mesut Yılmaz neden öldü?

Biyografi

Mesut Yılmaz kimdir nerelidir? Mesut Yılmaz neden öldü?

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Yorumlar

Yılmaz özen

Doğru değil İslamiyete mukaddes dinimize hiç bir faydası olmadı İmam hatiplilere yarasalar dedi siyasi hayatima mal olsa kapatacam dedi devamlı küfrün yanında cephe aldı şimdi ebedi mekanda hesabını versin
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HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ SANA

28 ŞUBATTA DARBECİ ASKERLERE SELAM DURAN SİVİL POSTALLI BAŞBAKAN,8 YIL KESİNTİSİZ KANUNUNU ÇIKARIP,İMAMHATİPLERİ VE KUR'AN KURSLARINI KAPATAN İSLAM DÜŞMANI SENİ HİÇ AFFETMEYECEĞİZ.ŞİMDİ HESAP VERME ZAMANI.
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