0553 313 94 23

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğulları Mehmet Yavuz Yılmaz'ın intiharının ardından aylar sonra, ilk kez konuştu.

21 Ekim 2018 Pazar 15:03
Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlunun intiharından aylar sonra konuştu

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz intihar etmişti. Olayın üzerinden geçen süre sonunda Mesur Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ilk kez konuştu. 

"Yalnız bıraktığımı hissediyorum"

Oğlunun ölümüyle ilgili üzüntüsünü dile getiren Berna Yılmaz, "Yavuz, yurt dışında yıllarını daha yalnız olarak geçirdi. Eşimin siyaset hayatı nedeniyle yoğun bir dönemimizdi o zamanlar. Yavuz kendisini yalnız hissetti belki ve kendisiyle biraz daha baş başa yaşadı. Ben de şu an baktığımda onu yalnız bıraktığımızı hissediyorum. Belki de pişmanlık bunun adı." ifadelerini kullandı.

"Herkes her şeyi yaşar"

Posta gazetesine röportaj veren Berna Yılmaz, "Yaşadığınız bu ağır olay size ne öğretti?" sorusuna, "Bir kere hayatta herkes her şeyi yaşayabilir. 'Bu benim başıma gelmez' diye bir şey hiç yok. Kimse ne kınasın ne de dillendirsin. Bir gün bile kimse için hiçbir hadisede 'Ay nasıl olur, bana yakışır mı?' gibi düşünceler içine girmemiştim. Hiç de girmem. Ama insanların da şunu bilmeleri lazım: Evlat kaybeden ilk aile biz değiliz. Evlat kaybeden tek anne de ben değilim. Hastalıkta, kazada, doğumda evlat kaybedenlerin acısıyla, benim acım arasında bir fark yok. Ben Mevlana felsefesine inanırım. Allah, 'Ol' derse olur. Diyorlar ya, 'Başbakan oğluydu. Nasıl yapar?', demesinler. Herkes her şeyi yaşar. Bizim yaşadıklarımıza bakın işte. Hastalık kime nasıl gelir hiç bilinmiyor. Ne para kurtarabiliyor ne de güç... " cevabını verdi.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:03
  1. Berna Yılmaz
  2. Mesut Yılmaz
  3. Mehmet Yavuz Yılmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçta yumruklar konuştu! Büyük ceza alacaklar
    1. Maçta yumruklar konuştu! Büyük ceza..
    2. Kanser testinde risk çok azaldı
    3. Sağlığınızı tehlikeye atmayın
    4. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz,..
    5. İsrail'den küstah açıklama!
    6. 12 yıl sonra ilk kez! Messi ve..
    7. Can boğazdan gelir ama aynı boğazdan..
    8. Bursa'da feci kaza! Otomobil apartman..
    9. Tayvan'da tren faciası! Ölü ve..
    10. Bebeğinizin cildine bunları kullanmayın
    11. Vatandaş, Danıştay'ın 'Andımız'..
    12. Bir genç kızın feryadı! "BENİ BU..
    13. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz:..
    14. Suudi Arabistan'dan algı operasyonu:..
    15. Akciğer kanseri riski artık basit bir..
    16. Adana'da korkunç olay! 3 çocuğunun..
    17. Korkunç kaza! Paramparça oldu
    18. Ormandan 125 bin lira kazandılar!..
    19. İdlib'te bomba yüklü araçla saldırı!..
    20. "Erdoğan, makamların dönüştüremediği..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?