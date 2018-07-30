Mesut Yılmaz siyasete geri mi dönüyor? Noktayı koydu

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, oğlu YavuzYılmaz'ın cenazesi için arayıp taziye dileklerinde bulunan hemşehrilerine teşekkür etmek ve babası adına daha önce yaptırılan Hasan Yılmaz İlkokulu'nun tadilatını yerinde görmek için memleketi Rize'ye geldi.

Rize'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşlik ettiği Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"SİYASET GÜNDEMİMDE YOK"

Mesut Yılmaz bir soru üzerine, 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve siyasete ilişkin de şunları söyledi: "Biliyorsunuz siyasetle çok önemli gelişmeler olmadıkça hiç konuşmak istemiyorum. Şu anda tamamen eşimin vakfının yaptırdığı Kent Üniversitesi'ne yardımcı olmaya çalışıyorum. Kalan oğlumun ticari işlerine yardımcı olmak için çalışıyorum. Siyaset benim gündemimde yok ama hemşehrilerimizin son seçimdeki tercihlerini saygıyla karşılıyorum. Kendileri açısından en doğrusunu yaptıklarına inanıyorum ve Rize'ye 2002'den bugüne kadar yapılan bütün hizmetler için, getirilen yatırımlar için, bunlara sebep olanlara, yapanlara, gerçekleşenler teşekkür ediyorum."

Mesut Yılmaz: <a class='keyword-sd' href='/siyaset/' title='Siyaset'>Siyaset</a> Gündemimde Yok" src="https://cdn.yeniakit.com.tr/images/detail/eski-basbakan-mesut-yilmaz-siyaset-gundemimde-yok-1b7797.jpg" alt=""/>