‘Mesut Yılmaz’ ismi Diyarbakır’a yakışmadı

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28 Şubat zorbalığının uygulayıcılarından Yılmaz’ın ismi, Diyarbakır’da bir caddeye verildi. Mezopotamya Bulvarı’nı Batı Çevre Yolu’na bağlayan bulvara “Mesut Yılmaz Caddesi” ismi verildi. Karar büyük tepki çekerken, Diyarbakır Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu, şunları dile getirdi: “Bu ülkeye çok büyük siyasi ve ekonomik krizler ve buhranlar yaşatan Mesut Yılmaz gibi bir adamın isminin Diyarbakır’da bir caddeye verilmesi yanlıştır. Ali Emiri, Molla Gürani ve daha yüzlerce Diyarbakırlı bilim ve irfan adamı dururken başörtüsü yasakçısı birisinin isminin caddelerimizde yer alması kabul edilemez.”