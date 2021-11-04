  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Mesut Yılmaz’ ismi Diyarbakır’a yakışmadı
Gündem

‘Mesut Yılmaz’ ismi Diyarbakır’a yakışmadı

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın isminin Diyarbakır merkezde bir caddeye verilmesi tepki topladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 09:22:00 -
‘Mesut Yılmaz’ ismi Diyarbakır’a yakışmadı

HABER MERKEZİ

28 Şubat zorbalığının uygulayıcılarından Yılmaz’ın ismi, Diyarbakır’da bir caddeye verildi. Mezopotamya Bulvarı’nı Batı Çevre Yolu’na bağlayan bulvara “Mesut Yılmaz Caddesi” ismi verildi. Karar büyük tepki çekerken, Diyarbakır Kalkındırma Derneği Başkanı Abdülkadir Arslanoğlu, şunları dile getirdi: “Bu ülkeye çok büyük siyasi ve ekonomik krizler ve buhranlar yaşatan Mesut Yılmaz gibi bir adamın isminin Diyarbakır’da bir caddeye verilmesi yanlıştır. Ali Emiri, Molla Gürani ve daha yüzlerce Diyarbakırlı bilim ve irfan adamı dururken başörtüsü yasakçısı birisinin isminin caddelerimizde yer alması kabul edilemez.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu
Teknoloji

Tamamen yerli ve milli... Başarıyla vurdu

TÜBİTAK-SAGE tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "GÖKDOĞAN Hava Hava Füzesi"nin F-16’dan atışlı testi başarıyla gerçekleştiril..
Fideo nasıl yapılır? Kolay Fideo tarifi
Kadın - Aile

Fideo nasıl yapılır? Kolay Fideo tarifi

Et ya da tavukla soslandığında tek başına bir yemektir. Fideo, et yemeklerinin yanında da çok iyi yakışıyor.
Erdoğan talimat verdi! Çirkin paylaşım yapanlar yandı
Gündem

Erdoğan talimat verdi! Çirkin paylaşım yapanlar yandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avukatı aracılığıyla #ölmüş hashtagine manipülatif nitelikte paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda b..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay