Mesut Yılmaz hangi partidendi?

Hayatını kabeden Mesut Yılmaz, Mayıs 2020’de beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Mesut Yılmaz'ın partisi hangisiydi?

Mesut Yılmaz, merhum Turgut Özal'ın partisi loan Anavatan Partisi'nde görev yaptı. 15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığı koltuğuna oturdu. Mesut Yılmaz, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerin ardından iki merkez sağ parti olan genel başkanlığını yaptığı Anavatan Partisi ile Tansu Çiller’in genel başkanı olduğu Doğru Yol Partisi ile 53. hükûmeti kurdu ve hükümetin başbakanı oldu. Kısa süre sonra seçimlere gidildi. Seçimlerde Refah Partisi birinci parti olarak çıktı. 28 Şubat 1997’de Refah Yol hükümetinin başbakanı olan merhum Necmettin Erbakan’ı hedef alan vesayetçi odaklar, 54. Hükümet olan Refah Yol hükümetini devirmek için 28 Şubat post modern darbeyi gerçekleştirdi. Başbakan Necmettin Erbakan, koalisyon ortağı Tancu Çiller’e başbakanlığı görevini devretmek üzere istifasına Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sundu. Ancak Demirel, başbakanlık görevini Tansu Çiller’e vermek yerine Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a veri. Demirel'in eski partisi DYP'den kendine yakın milletvekillerini istifa ettirerek onları Demokrat Türkiye Partisi adı altında toplayıp ANAP-DSP-DTP koalisyonuna (ANASOL-D hükûmeti, 55. hükûmet) sokmasıyla 20 Haziran 1997'de üçüncü kez başbakan oldu. 2009 yılında Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmeleri sonucu kurulan Demokrat Parti'ye 31 Ekim 2009'da geçti. 15 Ocak 2011 tarihinde Namık Kemal Zeybek'in genel başkan seçilmesinin ardından Demokrat Parti'den 18 Ocak'ta istifa etti.

Mesut Yılmaz'a yumurtalı salddırı

Mesut Yılmaz, ana muhalefet liderliğini üstlendiği dönemde 24 Aralık 1996'da Budapeşte'de Veysel Özerdim adlı kişinin yumruklu saldırısına uğradı ve burnu kırıldı.