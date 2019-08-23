Mesut Uçakan, 12 yıl sonra 'Suveyda' için yönetmen koltuğuna geçti

İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar, Ölümsüz Karanfiller, Reis Bey, Yalnız Değilsiniz gibi damga vuran filmlerin yönetmenliğini yapan Mesut Uçakan uzun bir aradan sonra kamera arkasına geçti.

Suveyda isimli bir film için hazırlıklara başladığını duyuran Mesut Uçakan, sosyal medyada paylaşımda bulunarak "İsmi önce “Hâdim” di, şimdi “Suveydâ” oldu. Öyle olması gerekiyordu. Suveydâ, kalpteki siyah nokta demek; metafiziğe açılan kapı!.. 12 yıl aradan sonra ilk sinema filmim... Zor şartlar altında çekime hazırlanıyoruz. Dua bekleriz." ifadelerinde bulundu.

Düşük bir bütçeyle çalışmalara başlandığını ifade eden Uçakan, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Suveydâ”nın çekimine başladık, inşallah akıbeti hayrolur. İşin zor olan tarafı, yönetmenliğin yanısıra yapımcılığını da yapıyor olmam. Hem de çok düşük bir bütçe ile... Hem de tarihî bir film... Rabbim, utandırmasın.



