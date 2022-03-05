Mesut saha içinde yok, saha dışında var!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz devre arasında kadrosuna kattığı Mesut Özil, saha dışında da gelir elde ediyor. Dünyaca ünlü yıldız kozmetikten e-spora, kafe şubelerinden spor yatırımlarına kadar birçok alanda yer alıyor.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, hem saha içi hem de saha dışındaki hamleleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği 33 yaşındaki oyuncu, futbolculuk kariyerinin yanı sıra medyatik tavırlarıyla da gündemden düşmüyor. Fanatik derlediği habere göre; Mesut Özil'in ticari aktivitelerinin tamamı...

Mesut Özil kafe zincirlerine sahip... 39 tane kahve şubesinin patronu olan Mesut Özil'in daha çok İngiltere'de mekanları bulunsa da 33 yaşındaki süperstarın en yakın zamanda kafelerini İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de de faaliyete geçirmeyi hedeflediği biliniyor.

Tekstil sektörüne de giren Mesut Özil kendi markasını kurdu. Adının baş harfi ve uzun yıllar giydiği '10' numaralı formadan yola çıkarak özel bir logo tasarlattı. Bu marka spor giyim üzerine çalışmalarına devam ediyor ve Mesut Özil'e futbol dışında da para kazandırıyor.

Sahaların yıldızı Mesut Özil sanal ortamda da başarıyı istiyor. 2.5 yıl evvel e-spor takımını kuran 33 yaşındaki oyuncu, yetenekli gençleri bulup, yetiştirmeyi hedefliyor.

Mesut Özil 2019'da kozmetik işine de girdi. Eşi Amine Gülşe'yle beraber kozmetik firmasına ortak olan tecrübeli oyuncu, Ada ve Avrupa'nın ardından Amerika pazarına da girerek kozmetik alanında da işlerini oldukça büyüttü.

Mesut Özil futbol için de yatırımlara başladı. Yıldız oyuncu, Meksika ekibi Necaxa'nın hissedarlarından. Meksika'nın en üst ligi Clausura'da mücadele eden Necaxa'nın müzesinde tam 10 kupa bulunuyor.

Mesut, Arsenal'dan eski takım arkadaşları Aaron Ramsey ve Petr Cech'le aynı zamanda ortak. 3 yıldız futbolcu İngiltere'nin başkenti Londra'da bir spor kliniği işletiyor.

BAŞKAN KOÇ ELEŞTİRMİŞTİ

Süper Lig'de üst üste alınan kayıplar sonrası Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un canlı yayında Mesut Özil ile ilgili söylediği sözler uzun süre gündeme oturmuştu.

"TİCARİ İŞLERİ BIRAKMALI"

Mesut aşık olduğu ülkesine döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı. Mesut Özil oynamadığı için mutsuz. Zaman zaman dile getiriyor. Hoca elindeki kadroyu, sadece Mesut değil, hepsini bu maratonda nasıl kullanabilir konusunu gözden geçirmeli. Talihsiz sakatlıklar yaşadık. Şans hiç yanımızda olmadı."