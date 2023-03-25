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Spor Mesut Özil'in servetini İngilizler açıkladı! Çok şaşıracaksınız...
Spor

Mesut Özil'in servetini İngilizler açıkladı! Çok şaşıracaksınız...

Yeniakit Publisher
2023-03-25 11:05:00 -
Mesut Özil'in servetini İngilizler açıkladı! Çok şaşıracaksınız...

İngiliz basını Mesut Özil'in futbol kariyerini sonlandırmasına geniş yer ayırdı. İngiliz The Sun gazetesi, Mesut Özil'in milyon sterlinlik servete sahip olduğunu söyledi.

İngiliz basını Mesut Özil'in futbol kariyerini sonlandırmasına geniş yer ayırdı. İngiliz The Sun gazetesi, Mesut Özil'in milyon sterlinlik servete sahip olduğunu söyledi.

Mesut Özil'in futbolu bırakmasını internette ilk haber olarak veren Marca gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde "dünyadaki tüm futbolseverlere iyi futbol izlettirdiğini" yazdı.

İngiliz The Sun gazetesi ise Özil'in futbol kariyeri boyunca elde ettiği serveti gündeme getirdi. Toplam serveti 100 milyon sterlini bulan Mesut Özil'in kazandığı ücret dudak uçuklattı.

FUTBOL HARİCİ İŞLER DE YAPIYOR

Futbol hayatı boyunca farklı işler de yapan Mesut Özil'in kripto para birimi, e-spor yatırımı, giyim markası gibi girişimleri bulunuyor.
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