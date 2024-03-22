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Spor Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan yorum
Spor

Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan yorum

Yeniakit Publisher
2024-03-22 19:07:00 -
Mesut Özil'in kaslı haline Ronaldo'dan yorum

Bir dönemler Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcu'nun kaslı hali binlerce beğeni aldı.

"FENA DEĞİL KARDEŞİM"

Özil'in bu değişimine Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan dünya yıldız Cristiano Ronaldo da kayıtsız kalmadı. Ronaldo Özil'in paylaşımının altına, "Fena değil kardeşim" şeklinde bir yorum yaptı.

Ronaldo'nun o yorumu;


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