Mesut Özil'in forması ne kadar? Mesut Özil kimdir, kaç yaşında?

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'de imza töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Öte yandan Fenerbahçe, yeni transferi Mesut Özil'in sözleşme detaylarını açıkladı. KAP'a yapılan bildiriye göre Fenerbahçe, Arsenal'a bonservis bedeli ödemeyecek, sportif başarıya göre azami olarak 1 milyon 750 bin Euro ödeme yapılacak. Mesut Özil'e ise bu sezonun ikinci yarısı için ödeme yapılmayacak, sonraki 3 sezonda toplam 9 milyon Euro ve 500 bin Euro imza parası ödenecek. Mesut Özil formasının Fenerium üzerinden satışa çıkmasıyla taraftarlar fiyat araştırmasına başladı.

Mesut Özil'in forması ne kadar?

Fenerbahçe’nin 2020-2021 sezonu çubuklu formasının arkasına Mesut Özil ve numarasını yazdırmanın bedeli 315 TL’dir.

Arsenal’da forma giydiği dönemde forması en çok satan futbolculardan biri olan Mesut Özil’in Fenerbahçe formasının yıl sonuna kadar 1 milyon satılması bekleniyor.

Özil’in 10 numaralı forma giymek istediği ancak bu sayının Mbwana Samatta’da olması nedeniyle tercihini memleketi Zonguldak’ın plaka numarası olan 67’den yana kullandığı belirtildi. Önümüzdeki sezondan itibaren ise Fenerbahçe’nin yeni 10 numarası Özil olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı’na göre Samatta’da bulunan 10 numara sezon sonuna kadar devredilmeyecek.

Mesut Özil kimdir, kaç yaşında?

Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen, Almanya'da doğdu. Mesut Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Ofansif orta saha mevkisinde oynayan Alman futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyiyor. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon paunt karşılığında bu takıma transfer oldu. Mesut Özil'in maaşının şu an 18,2 milyon GBP olduğu biliniyor.

Özil, üçüncü kuşak bir gurbetçidir. Gesamtschule Berger Feld'a katıldı. Türk asırlarından dolayı hem Türkiye hem de Almanya için oynamaya hak kazandı. 17 yaşında Alman vatandaşlığına karar verdi ve Almanya U-19 takımı için oynamaya başladı. Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür. Özil’in kendi sözlerine ve kaynakların çoğunluğuna göre ataları, kuzeybatı Türkiye’deki Zonguldak’a bağlı Devrek’teki etnik Türklerden gelmektedir. Ancak Özil'in atalarının etnik Kürt olduğunu iddia eden kaynaklar da vardır.