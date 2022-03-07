Mesut Özil'in Doğu Türkistan mesajını siyasi bulan Arsenal'den büyük ikiyüzlülük

Rusya'nın yoğun saldırısı altındaki Ukrayna'ya spor dünyasından destek sürüyor. Bu değerli destek, dayanışma büyük takdir görse de Arsenal takımının söylemleri ile tutarsızlık içeren tavrı da tepki çekmiş durumda. Mesut Özil'in Çin karşısında Uygur Türklerine destek verdiği paylaşımı 'siyasi' bulan Arsenal, bugün ise Ukrayna konusunda net bir duruş ile desteğini gösteriyor.

The Associated Press'in ünlü gazetecisi Rob Harris, konuya dikkat çeken isimlerin başında geldi. Harris, Arsenal'in Watford maçına Ukrayna bayrağı renklerinde pazubent ile çıkacağına ilişkin "Futbol bir arada duruyor" yazan paylaşımına cevap verdi.

Verdiği cevapta Rob Harris, "Arsenal, 2019'da Mesut Özil'in paylaşımında yanında yer almadığında: 'Bir futbol kulübü olarak Arsenal, her zaman siyasete karışmama ilkesine bağlı kalmıştır" ifadelerini kullanarak iki durum arasındaki tutarsızlığa dikkat çekti.

2019'da ne olmuştu?

2019'da Mesut Özil, Doğu Türkistan'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik müdahalesine tepki göstermişti. Özil'in bu paylaşımı Çin'de tepki çekerken Arsenal kulübünü de bir tavır almaya sürüklemişti.

Mesut Özil'in Çin'in özerk Şincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik tutumunu protesto eden paylaşımının ardından Arsenal, Çin'de kullanılan sosyal medya sitesi Weibo üzerinden bir açıklama yaptı.

İngiliz kulübü, "Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Arsenal'in net bir açıklama yapması gerekmiştir" dedi ve ekledi: "Bu içerik Özil'in kişisel yorumudur. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasete karışmama ilkesine sadıktır."

Bu paylaşımı sonrası yaşadığı süreç, kadro dışı kalmasına kadar giden Mesut Özil, daha sonra takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Mesut Özil'in Instagram üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

"Ey Doğu Türkistan. Ümmetin kanayan yarası. Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelere yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır"