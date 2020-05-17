  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir? Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında?

1 milyar insan ölümcül sıcaklıklara maruz kalabilir

Kayısının inanılmaz faydaları...

Kiraz hangi hastalıklara iyi geliyor?

Solunum sıkıntılarına birebir! Kavunun inanılmaz faydaları...
için kalan
Spor

Mesut Özil’in destekleriyle Yunusemre’de 120 aileye yardım

Türk asıllı ünlü futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılay’ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla destek oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 08:38:38 -
Mesut Özil’in destekleriyle Yunusemre’de 120 aileye yardım

Türk asıllı ünlü futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılay’ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla destek oldu. Mesut Özil’in bağışladığı yardım kolilerinden 120 tanesi Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki ihtiyaç sahibi insanlara dağıtıldı.


İngiltere’de yaşayan ve Arsenal’da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor. Türk Kızılay’ın çalışmalarını yakından takip eden ve sürekli destekleyen Özil, bu kez de Kızılay’ın “Dertler paylaştıkça bitecek yeter ki inan buna” sloganıyla yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu. Daha fazla ihtiyaç sahibinin yardımlardan yararlanması için Kızılay’a 713 bin TL’lik bağış yapan Özil, iftar yemeği ve gıda kolileriyle yurt içi ve yurt dışındaki insanlara destek oldu. Mesut Özil tarafından Kızılay’a yapılan gıda kolilerinden 120 tanesi Türk Kızılay Yunusemre Şubesi’ne gönderildi. Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Sevim ve Kızılay gönülleri ihtiyaç sahiplerine kolileri dağıttı. Başkan Sevim, Mesut Özil’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı