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Medya Mesut Özil'in camide süpürgeyle görüntüleri gönülleri fethetti! Milletçe nasıl da “Mesut” olduk
Medya

Mesut Özil'in camide süpürgeyle görüntüleri gönülleri fethetti! Milletçe nasıl da “Mesut” olduk

Yeniakit Publisher
2024-09-04 14:45:00 - 2024-09-04 09:34:19
Mesut Özil'in camide süpürgeyle görüntüleri gönülleri fethetti! Milletçe nasıl da "Mesut" olduk

Yüksel Aytuğ, Mesut Özil'in bir camiyi namaz sonrası süpürerek büyük takdir topladığını belirtti. Özil'in bu hayır işini medyaya duyurmak yerine güvenlik kameraları aracılığıyla görüntülenmesi Aytuğ tarafından daha değerli bulundu. Aytuğ, Özil'in bu hareketinin gençlere rol model olma açısından önemli olduğunu vurguladı. İşte Yüksel Aytuğ'un Sabah gazetesindeki yazısı:

Yüksel Aytuğ, Mesut Özil'in bir camiyi namaz sonrası süpürerek büyük takdir topladığını belirtti. Özil'in bu hayır işini medyaya duyurmak yerine güvenlik kameraları aracılığıyla görüntülenmesi Aytuğ tarafından daha değerli bulundu. Aytuğ, Özil'in bu hareketinin gençlere rol model olma açısından önemli olduğunu vurguladı. İşte Yüksel Aytuğ'un Sabah gazetesindeki yazısı:

"Mesut Özil için geçen hafta insanların gönlünden kim bilir kaç "Helal olsun" kopmuştur.

Alman Milli Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun namazdan sonra elinde süpürge ile bir camiyi baştan sona süpürmesi büyük takdir gördü.

Benim için asıl değerli olan ise bu görüntünün sadece caminin güvenlik kameraları tarafından tespit edilmiş olmasıydı. Yani Mesut bazıları gibi basını çağırıp ya da eşinin dostunun eline cep telefonunu tutuşturup kendini kayda aldırmamıştı. Belki de güvenlik kameraları olmasa bu hayır dolu güzellikten hiçbirimizin haberi olmayacaktı.

Baktım ki Sivaslı genç sporcular, Mesut ağabeylerinden feyz ve ilham alarak bir camiyi temizlemeye koyulmuşlar.

İşte gençlerimize böyle önderler, rehberler, rol modeller lazım. Mafya babaları yerine onlara özensinler diye...

Teşekkürler Mesut kardeş. Bu son golün, gönlümüzün çatalına asılı kaldı."

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