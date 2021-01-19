Mesut Özil'i paylaştığı mesaj üzerinden eleştirdi... Kenan Alpay cevabını verdi!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in yaptığı bir paylaşım sonrası sosyal medyada çıkan tartışma gündem oldu. Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası Türkiye'de top koşturacak olan Özil, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, İslam alimi İbn Kayyim el-Cevziyye'den alıntı yaptı.

Özil, İbn Teymiyye'nin öğrencilerinden olan İbn Kayyim el-Cevziyye'nin şu sözünü paylaştı: "İman iki parçadır. Yarısı sabır, yarısı ise şükürdür."

Özil'in paylaşımına İlahiyatçı Hilmi Demir tepki gösterdi. Demir'in dikkatini, Özil'in İbn Teymiyye ekolünden gelen bir İslam aliminin sözünü paylaşmış olması çekti.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil arkasına Osmanlı-Türk camisini alırken keşke İbn Teymiyye çizgisinden bir alimi değil de arkasına aldığı manzaraya uygun bir geleneği referans alsaydı. Yazık olmuş."

Tepki çekti

Bir diğer ilahiyatçı Mehmet Ali Büyükkara da Demir'in tweetine yanıt verdi. Büyükkara, Hilmi Demir'e "milliyetçilik" eleştirisinde bulunarak, "tüm bu İslam alimlerinin birer değer olduğunu" savundu.

Büyükkara şu ifadeleri kullandı:

"Estağfirullah, İbn Kayyım ehli sünnet alimlerinin en seçkinlerinden biridir. Milliyetçilik yok, hepsi bizim değerimiz hocam"

Demir'e bir diğer eleştiri de gazetemiz yazarı Kenan Alpay'dan geldi.

Demir'i "Ata/Türkçü kimliğini Ehli Sünnet söylemiyle maskelemek" ve "siyasal tekfircilik yapmakla" suçlayan Alpay şunları söyledi:

"Ata/Türkçü kimliğini Ehli Sünnet söylemiyle maskeleyen Prof. Hilmi Demir açıkça siyasal tekfircilik yapıyor. Şaman kültürün sembolü Bozkurt'u ve Ulu Önder Sarışın Bozkurt'u rehber edinmek sayın teologun gözünü kör etmiş ki iman yolunda cihan eden alimlere saygısızca saldırıyor."