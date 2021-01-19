  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil'i paylaştığı mesaj üzerinden eleştirdi... Kenan Alpay cevabını verdi!
Spor

Mesut Özil'i paylaştığı mesaj üzerinden eleştirdi... Kenan Alpay cevabını verdi!

Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu Mesut Özil'in cuma günü İbn Kayyim el-Cevziyye'nin sözüyle yaptığı İslami paylaşıma tepki gösteren Hilmi Demir'e, gazetemiz yazarı Kenan Alpay çarpıcı bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:45:00 -
Mesut Özil'i paylaştığı mesaj üzerinden eleştirdi... Kenan Alpay cevabını verdi!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in yaptığı bir paylaşım sonrası sosyal medyada çıkan tartışma gündem oldu. Fenerbahçe'ye transfer olması sonrası Türkiye'de top koşturacak olan Özil, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, İslam alimi İbn Kayyim el-Cevziyye'den alıntı yaptı.

Özil, İbn Teymiyye'nin öğrencilerinden olan İbn Kayyim el-Cevziyye'nin şu sözünü paylaştı: "İman iki parçadır. Yarısı sabır, yarısı ise şükürdür."

Özil'in paylaşımına İlahiyatçı Hilmi Demir tepki gösterdi. Demir'in dikkatini, Özil'in İbn Teymiyye ekolünden gelen bir İslam aliminin sözünü paylaşmış olması çekti.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil arkasına Osmanlı-Türk camisini alırken keşke İbn Teymiyye çizgisinden bir alimi değil de arkasına aldığı manzaraya uygun bir geleneği referans alsaydı. Yazık olmuş."

Tepki çekti

Bir diğer ilahiyatçı Mehmet Ali Büyükkara da Demir'in tweetine yanıt verdi. Büyükkara, Hilmi Demir'e "milliyetçilik" eleştirisinde bulunarak, "tüm bu İslam alimlerinin birer değer olduğunu" savundu.

Büyükkara şu ifadeleri kullandı:

"Estağfirullah, İbn Kayyım ehli sünnet alimlerinin en seçkinlerinden biridir. Milliyetçilik yok, hepsi bizim değerimiz hocam"

Demir'e bir diğer eleştiri de gazetemiz yazarı Kenan Alpay'dan geldi.

Demir'i "Ata/Türkçü kimliğini Ehli Sünnet söylemiyle maskelemek" ve "siyasal tekfircilik yapmakla" suçlayan Alpay şunları söyledi:

"Ata/Türkçü kimliğini Ehli Sünnet söylemiyle maskeleyen Prof. Hilmi Demir açıkça siyasal tekfircilik yapıyor. Şaman kültürün sembolü Bozkurt'u ve Ulu Önder Sarışın Bozkurt'u rehber edinmek sayın teologun gözünü kör etmiş ki iman yolunda cihan eden alimlere saygısızca saldırıyor."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye dış politikada neden yalnız? Zengin'den ders niteliğinde cevap
Gündem

Türkiye dış politikada neden yalnız? Zengin'den ders niteliğinde cevap

Dış politika konusunda hükümeti yalnızlaşmakla suçlayan muhalefete Gazeteci Gürkan Zengin'den tarihi bir cevap geldi.
Kılıçdaroğlu’nun avukatından canlı yayında skandal benzetme
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun avukatından canlı yayında skandal benzetme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in Halk TV'de terör ve terör eylemi tanımı yaparken i..
Dünyaca ünlü bankadan bomba dolar tahmini! Tarih verip rakamı duyurdular
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan bomba dolar tahmini! Tarih verip rakamı duyurdular

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik ortamı nedeniyle yükselen dolar fiyatlarıyla ilgili HSBC'den çarpı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay