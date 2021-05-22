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Spor Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli
Spor

Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Filistinli çocuklara yardım eli uzattı. Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Geliri Kudüs çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum" notunu düştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 17:14:00 - 2021-05-22 17:50:04
Mesut Özil'den Filistinli çocuklara yardım eli

Mesut Özil'den alkışlanacak bir davranış daha geldi. Dünyanın her yerindeki sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan 32 yaşındaki futbolcu, geliri Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak Togem-Der'in düzenlediği 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 imzalı forma bağışladı.

Mesut Özil sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Geliri Kudüs çocuklarına bağışlanacak Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı için ben de forma bağışında bulunuyorum' yazdı.

Yıldız futbolcu daha önce yaptığı paylaşımda Kudüs'teki İsrail zulmüne vurgu yapmıştı.

'Dönüşüm Pazarı' 31 Mayıs-13 Haziran'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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