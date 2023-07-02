Mesut Özil'den Arda Güler hamlesi

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyuncuların başında gelen Arda Güler ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil'in, Avrupa'dan birçok talibi bulunan genç yıldız ile bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil, genç yıldız Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"Takımda kalmasını istedi"

Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında gösterdiği Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.

Özellikle Barcelona ve Real Madrid'in büyük bir yarışa girdiği Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 6 gol 7 asistlik performans göstermişti.

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