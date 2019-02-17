Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'den 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etti.

Arsenal'de forma giyen Alman asıllı dünya yıldızı Türk futbolcuMesut Özil, TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin setinden fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesaplarından sık sık 'Diriliş Ertuğrul' izlerken fotoğraf ve görüntülerini paylaşarak diziye olan hayranlığını gösteren Mesut Özil, bugün nişanlısı Amine Gülşe'yle sete ziyarret bulundu. Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'la (Ertuğrul Gazi) fotoğraf çektiren çift açıklama olarak da "Çok keyifli geçen set ziyareti" yazdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.