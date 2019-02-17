Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'den 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi
Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Diriliş Ertuğrul setini ziyaret etti.17 Şubat 2019 Pazar 15:07
Arsenal'de forma giyen Alman asıllı dünya yıldızı Türk futbolcuMesut Özil, TRT'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin setinden fotoğraf paylaştı.
Sosyal medya hesaplarından sık sık 'Diriliş Ertuğrul' izlerken fotoğraf ve görüntülerini paylaşarak diziye olan hayranlığını gösteren Mesut Özil, bugün nişanlısı Amine Gülşe'yle sete ziyarret bulundu.
Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'la (Ertuğrul Gazi) fotoğraf çektiren çift açıklama olarak da "Çok keyifli geçen set ziyareti" yazdı.
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