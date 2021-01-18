Mesut Özil, Milli Takım’da oynar mı? | Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Mesut Özil’i renklerine bağladı. Çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirten Mesut Özil’in Türk Milli Takımı forması giyme ihtimali olup olmadığı merak konusu. Peki, Mesut Özil Milli Takım’da oynayabilir mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısı düzenledi. Söz konusu basın toplantısında Mesut Özil transferi de konuşuldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Ben biliyorum ki Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut Özil gerçekten Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Şimdi Türkiye'de oynayacağı zaman başarılı olmasını arzu ediyorum. Tabi İstanbul'da mutlu olmasını ümit ediyorum. Fenerbahçe formasıyla çocukluk fotoğrafları olduğunu söyledi bana Mevlüt. Bu nedenle ona en iyi dileklerimi sunmak istiyorum'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Mesut Özil, Alman Futbol Milli Takımına da büyük katkılar sağladı, dünyanın en iyi takımlarında oynadı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalı. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan. Tabi şu anda Antalyasporumuz ve Alanyasporumuz var. Mesut'un da bizim de çocukluk takımı. Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen ayrıca mutluluk duyuyorum” açıklamalarını yaptı.

Mesut Özil Türk Milli Takımı’nda oynayacak mı?

Fenerbahçe ile anlaşan Mesut Özil’in milli takımda oynama ihtimali olup olmadığı merak ediliyor. Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nda 92 maça çıktı ve 23 gol attı. Alman Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamasının ardından eleştiri okları Mesut'a çevrildi. Eleştirilerin ardından Mesut Özil 22 Temmuz 2018'de Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

FIFA yönetmeliklerine göre bir futbolcu A takım seviyesinde bir ülke milli takım forması giyerse başka bir milli takıma geçemez. Uzun yıllar Alman Milli Takım forması giyen Mesut'un ay-yıldızlı formayı giyme şansı bulunmuyor.