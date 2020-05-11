Mesut Özil tesisleri kaldığı yerden devam edecek
Yarım kalan Mesut Özil tesisinin yapımına bayramdan sonra devam edilecek.
Yarım kalan Mesut Özil tesisinin yapımına bayramdan sonra devam edilecek.
Zonguldaklı olan ve Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen yıldız oyuncusu Mesut Özil, Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belediyespor’un yarıda kalan tesisinin tamamlanması için destek vermişti. Korona virüs nedeniyle tesis yine tamamlanamadan yarıda kalmıştı. Tesisle ilgili müjdeli haber geldi. Kaba inşaatı biten ve sadece iç dizaynı kalan Mesut Özil tesisinin yapımına bayramdan sonra devam edilecek.