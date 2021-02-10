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Spor Mesut Özil Süper Lig'de suskunluğunu koruyor
Spor

Mesut Özil Süper Lig'de suskunluğunu koruyor

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Kadıköy'de Galatasaray ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giyen Mesut Özil, her iki maçta da topu ağlara gönderemedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 05:39:00 -
Mesut Özil Süper Lig'de suskunluğunu koruyor

Fenerbahçe'nin devre arası transferi Mesut Özil, Kadıköy'deki iki maçta da sonradan oyuna girdi ve ikisinde de sarı lacivertli takım sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'e 2 golle kaybeden Fenerbahçe, bu sezon iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Kadıköy'de kayıpları oynuyor

Kupada Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

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