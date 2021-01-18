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Spor Mesut Özil, sosyal medyada gündem oldu
Spor

Mesut Özil, sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 00:36:00 -
Mesut Özil, sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını bildirdiği Mesut Özil, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

32 yaşındaki futbolcunun Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı paylaşımlar yüzbinlerce etkileşim aldı.

Real Madrid'de forma giyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mesut'un İstanbul'a gelen uçaktan paylaştığı fotoğrafa yorum yaparak, "Haydi kardeşim" ifadesini kullandı.

Arsenal'ın forveti Alexandre Lacazette'in yanı sıra eski kalecisi David Ospina ile Chelseali Antonio Rüdiger de Mesut'a destek veren isimler oldu.

Öte yandan, FIFA'nın resmi Twitter hesabı, Mesut'un Fenerbahçe'nin açıklamasını paylaştığı mesajını "retweet" etti.

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