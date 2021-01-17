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Spor Mesut Özil sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık
Spor

Mesut Özil sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Mesut Özil transferiyle bombayı patlatan Fenerbahçe'de Perotti'nin takımdan gönderilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 10:34:00 -
Mesut Özil sonrası Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in gelişiyle ilk ayrılık da belli olacak.

Sezon başında Roma'dan bonservis bedeli olmadan alınan ancak geçmiş sakatlıkları sebebiyle maç başı anlaşılan Arjantinli oyuncu Diego Perotti'nin sözleşmesi feshedilecek.

Fenerbahçe adına 4 maçta oynayan ve 29 Kasım 2020'deki Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan Perotti, yaklaşık 1.5 aydır futboldan uzak.

Ameliyat olması gereken Arjantinli oyuncuyla gelecek hafta içi de yolların ayrılması planlanıyor.

Kaynak: Fanatik

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