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Spor Mesut Özil Sivasspor maçına çıkacak mı?
Spor

Mesut Özil Sivasspor maçına çıkacak mı?

Fenerbahçe’nin gündeme oturan Mesut Özil transferine ilişkin detaylar merak edilmeye devam ediyor. Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sivasspor maçında Mesut Özil’in oynayıp oynamayacağı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Mesut Özil Sivasspor maçına çıkacak mı? Sivasspor deplasmanında Mesut Özil oynayacak mı? Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 10:36:00 -
Mesut Özil Sivasspor maçına çıkacak mı?

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor deplasmanına çıkacak. Sivasspor maçında Mesut Özil’in oynayıp oynamayacağı ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Mesut Özil Sivasspor maçına çıkacak mı?

Sivasspor Fenerbahçe karşılaşması ne zaman?

Süper Lig’de Sivasspor Fenerbahçe karşılaşması 21 Ocak 2021 Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yapılacak. Mücadeleyi futbol severler Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Sivasspor topladığı 23 puanla 11. sırada bulunuyor. Son 5 maçını da kazanarak lider Beşiktaş ile aynı puana sahip olan Fenerbahçe’de averajla 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında geçen sezon Kadıköy’de oynanan maçı 2-1, Sivas’da oynanan maçı da 3-1’lik skorlarla Sivasspor galip ayrılmıştı.

Mesut Özil Sivasspor maçına çıkacak mı?

Mesut Özil, Fenerbahçe ile hafta içinde sözleşme imzalayacak. Mesut Özil’in 6 gün kadar karantinada kalacağı için Sivasspor maçına çıkamayacak.

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